ثبات في المستوى لبعض الفرق وأخرى تبحث عن الحلول قبل فوات الأوان

حدث في دوري الدرجة الأولى

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / مراد البلوشي :

برهن الفريق الكروي بنادي العروبة ثبات مستواه حتى الآن في منافسات دوري الدرجة الأولى بعد مضي 3 جولات تمكن خلالها من الظفر بالعلامة الكاملة وبات رصيده 9 نقاط تصدر بها ترتيب المجموعة الثانية وكشف التونسي الزبير محمد المعد البدني للمارد عن إمكانياته التدريبية وإشرافه على الفريق في 3 مباريات قبل وصول المدرب الجديد ، آخر فوز حققه العروبة كان على حساب جاره الطليعة بهدف للمحترف ديوب في مباراة مثيرة جرت أحداثها على ملعب مجمع صور ، وفي نفس المجموعة حقق صور فوزه الأول بتفوقه على الاتفاق بهدف للمتألق سعود الفارسي في حين هذه الخسارة هي الأولى للفريق الاتفاقي ومدربه عبدالله الشكيري الذي قاد فريقه للفوز في أول مباراتين .. في المجموعة الأولى قفز سمائل لصدارة الترتيب بعد فوزه بهدف سجله جون فرانكوس في شباك بوشر المتصدر السابق واقتنص أهلي سداب 3 نقاط ثمينة من صلالة عنما تغلب عليه بهدفين ليوسف السعدي والعاصم الحارثي من ركلة جزاء .. في المجموعة الثالثة ظهر المضيبي بوجه مختلف عندما ألحق الخسارة بعبري بثلاثية للهداف وليد المسلمي مما يشير لتصاعد المستوى الفني للعنابي من خسارة في افتتاحية الدوري من الشباب ثم تعادل خارج ملعبه أمام مجيس وأخيرا فوز ثمين على عبري ، وقفز مجيس إلى صدارة المجموعة بفوزه على الخابورة بهدفين لمحمد مبارك مقابل هدف للفهود سجله سعيد الغداني ، وعاد البشائر بفوز ثمين من أرض الشباب عندما فاز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها اهيرووانداما وعصام البارحي .

علامة استفهام

وضعت أندية مرباط وصلالة ومصيرة أكثر من علامة استفهام على ما قدمته من أداء لم يرتق للمستوى المطلوب ، حيث عجزت الفرق الثلاث عن حصد أي نقطة حتى الآن وخسرت في مباراتين مما يشكل ضغطا كبيرا على حسين الحضري مدرب مرباط والعراقي ثائر عدنان مدرب صلالة وأحمد آل عبدالسلام مدرب مصيرة لإيجاد الحلول المناسبة لانتشال فرقهم من قاع الترتيب ، وكذا الحال بالنسبة للطليعة والخابورة اللذين لم يتذوقا طعم الفوز واكتفيا بالتعادل في مباراة فقط من أصل 3 لقاءات .

تعاقدات

أسندت إدارة الشباب قيادة الفريق الكروي للمدرب بدر المعمري ومساعده محمد الفليتي وحمود البكري مدربا للحراس وذلك بعد فك الارتباط مع المدرب مصعب الضامري .. كذلك ينتظر العروبة وصول مدربه الروماني أرستيكا الذي سبق له العمل في السلطنة ومن المتوقع إجراء بعض التغييرات في الأجهزة الفنية لبعض الفرق التي لم يحالفها الحظ في تحقيق تطلعات الجماهير والمتابعين .