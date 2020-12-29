انطلاق دوري الدرجة الأولي للكرة الطائرة بمشاركة 7 أندية 8 يناير القادم

مسقط ـ العمانية :أعلن الاتحاد العماني للكرة الطائرة عن نظام دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020 / 2021 المقرر انطلاقه 8 يناير القادم بمشاركة أندية السيب والسلام وصحار والكامل والوافي وأهلي سداب ومصيرة وبهلا.ويشهد الدوري إقامة 23 مباراة منها 21 مباراة في الدور الأول ليتم ترتيب الفرق بحسب النقاط وتصعد الفرق ذات الترتيب من الاول إلى الرابع ليلعب الفريق الحاصل على المركز الثالث مع الفريق الحاصل على المركز الرابع لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب الفريق الحاصل على المركز الأول مع الفريق الحاصل على المركز الثاني لتحديد بطل الدوري ووصيفه.

وسوف تستمر مباريات الدوري حتى نهاية فبراير حيث سمح الاتحاد العماني للكرة الطائرة للأندية إشراك لاعب خليجي أو أجنبي واحد خلال الموسم ويجوز استبداله بحد أقصى مرتين خلال الموسم الواحد، حيث سيتم إصدار بطاقة اللاعب الخليجي أو الأجنبي بعد استيفاء كافة الشروط.

ويشهد الموسم الرياضي للكرة الطائرة 2020 / 2021 أيضًا إقامة بطولة دوري الدرجة الثانية التي سيشارك فيها 14 ناديًا وهي أندية السويق ومجيس وعبري والاتفاق والمصنعة وقريات والخابورة ونادي عُمان وصحم وخصب وظفار والاتحاد وصلالة والنصر، كما سيقيم الاتحاد بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب التي سيشارك فيها 21 ناديًا وهي أندية الدرجة الأولى والدرجة الثانية.

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