غدا .. انطلاق سباق الهجن بولاية أدم

مسقط ـ العمانية: ينطلق غدا الخميس سباق الهجن بولاية أدم الذي ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن لمدة يومين بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف محافظات السلطنة ضمن البرنامج السنوي للسباقات، وسوف يشهد هذا السباق إقامة 8 أشواط خصصت 6 منها لفئة الحجايج لمسافة 3 كيلومترات منها شوطان للقعدان و4 أشواط للبكار وشوطان لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات؛ منها شوط واحد للبكار وآخر للقعدان.

وتم تخصيص 4 سيارات مقدمة من شركة اوكسيدنتال عُمان، بالإضافة إلى جوائز نقدية من المركز الأول وحتى المركز العاشر في مختلف الأشواط.

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