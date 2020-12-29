لجنة المنتخبات والمدربين باتحاد السباحة تناقش خطط مشاركات المنتخبات الوطنية وبرامج إعدادها

في الرياضة 29 ديسمبر,2020

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين أمس اجتماعها الدوري عبر الاتصال المرئي برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة ورئيس اللجنة، ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال من أهمها استعراض واعتماد المحضر السابق لاجتماع اللجنة والذي أقيم في شهر اكتوبر الماضي، ومناقشة برنامج اللجنة المتضمن العديد من البرامج والأنشطة المقررة للعام المقبل منها إقامة العديد من المعسكرات التدريبية داخل وخارج السلطنة، المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستستضيفها دولة الكويت خلال شهر مارس القادم، والمشاركة في الألعاب الشاطئية الآسيوية في الصين خلال شهر إبريل، والبطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقررة في الدوحة في شهر أغسطس، ودورة التضامن الإسلامي الخامس في تركيا في شهر سبتمبر، والبطولة الثامنة عشرة للسباحة بالمياه المفتوحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستقام في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر، والبطولة الآسيوية المقررة في الفلبين في شهر نوفمبر، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب والتي ستستضيفها مدينة شانتو الصينية خلال شهر نوفمبر، وبطولة العالم للسباحة المقرر إقامتها في شهر ديسمبر بأبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي تخص المدربين الوطنيين، واعتمدت اللجنة أيضًا برنامج إعداد سباحي المنتخب الوطني للمشاركات المقررة لعام 2021 حيث تستهدف خطة الاتحاد السباح عيسى بن سمير العدوي المتواجد حاليا في اليابان وذلك للمشاركة في البطولات القادمة في سباقات 200 و400 و800 متر حرة و 200م×4 حره و100م×4 حرة و200 متر فراشة والسباح عبدالرحمن بن يحيى الكليبي للمشاركة في سباقات 200و400 متر متنوع و200م حره ×4 و5كيلو متر طويلة والسباح نضال بن سليمان الحراصي للمشاركة في سباقات 200م حترة ×4 والسباح ايمن بن طالب القاسمي للمشاركة في سباقات 200م حرة ×4 و5كيلو متر طويلة والسباح نايف بن منير القاسمي للمشاركة في سباق 200 متر حره×4 و5كيلو متر طويلة

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة نشاط المنتخبات الوطنية والاطلاع على سير تدريباتها خلال الفترة السابقة حيث استمع الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه المدرب العام للمنتخبات الوطنية عن مراحل التدريبات اليومية التي تستهدف إعداد السباحين للاستحقاقات القادمة. واستعرضت اللجنة التقرير المعد من الخبير الفني بالاتحاد عن بطولة تحدي السرعة التي أقيمت بتاريخ 5 ديسمبر 2020م وأيضًا التقرير عن الدورة الدولية الخاصة بتأهيل مدربي السباحة (مستوى متوسط) التي نظمت عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) خلال الفترة 7 الى 10 ديسمبر 2020م. واتخذت اللجنة العديد من التوصيات الهامة التي سترفع إلى مجلس الإدارة للاعتماد.