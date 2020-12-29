نادي صحار يستغني عن خدمات مدرب الفريق الأول عبدالرزاق خيري ويبحث عن بديل

بعد ثلاث جولات و (4) نقاط

انتهت علاقة نادي صحار بالمدرب المغربي القدير عبدالرزاق خيري ، وذلك بعد ثلاث جولات فقط من مشوار الأخضر بدوري الاضواء والشهره للموسم الكروي 2020/2021 ، حيث فاز صحار في الجولة الأولى على نادي عمان 2/1 بمجمع صحار ، ثم أخفق أمام ظفار في استاد السعادة صفر/2 مع أداء متراجع للغاية ، فيما أنهى مواجهة أمس الأول بالجولة الثالثة بالتعادل 1/1 أمام الاتحاد بساحة مجمع صحار ، حصد الفريق خلال الجولات الثلاث (4) نقاط من أصل (9) ممكنة وضعته في المركز السادس ، الأمر الذي ارتأى معه مجلس الادارة سرعة اتخاذ قرار مصيري في ظل تراجع المستوى الفني الذي قدمه الفريق في كل المباريات التي خاضها بدورينا ، حيث جاء القرار على وجه السرعه ليصبح عبدالرزاق خيري أول مدرب يغادر أروقة الدوري الاستثنائي في هذا الموسم .

من جانب آخر ، بدأ مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس ابراهيم المقبالي أولى خطواته لجلب مدرب يقود الفريق الأخضر في هذا الموسم خلفا لخيري ، حيث يضع أمامه العديد من الأسماء والملفات قبل اختيار الافضل بينهم ، مع التأكيد على أن الاسماء تنقسم بين محليين وأجانب دون استثناء ، وسيتم إسناد المهمة خلال هذه الفترة حتى موعد التعاقد مع مدرب جديد إلى مساعد المدرب السوري بسام محمد الذي سيقود التدريبات بدءا من يوم أمس .

شكر وتقدير

من جانبه ، أعرب المغربي عبدالرزاق خيري عن شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي صحار والجماهير على الثقة التي أولوها إياه لقيادة الفريق الأخضر في هذا الموسم ، مبديا دعمه ومساندته لتطلعات مجلس الادارة برئاسة المهندس إبراهيم المقبالي الذي يسعى جاهدا لتحقيق أهداف كبيرة في شأن الفريق الكروي الأول بالنادي ، مشددا في ذات الوقت أن علاقته ستبقى وطيدة مع الجميع بعيدا عن مبدأ تدريب الفريق من عدمه ، متمنيا التوفيق لصحار في المرحلة القادمة .

واضاف خيري : ربما الظروف الاستثنائية التي تحيط بمسابقات الكرة في هذا الموسم لم تسعفني في تقديم الدعم الكافي لتطلعات صحار ، إلا أن ذلك ليس مبررا كافيا لاختزال المستوى الذي أظهره الفريق في هذا الجانب ، حيث كنت سعيدا بالعودة للسلطنة وتدريب صحار وكان هدفي الوصول للأهداف المنشودة لولا سوء الطالع الذي ارتأى معه مجلس الادارة اللجوء لقرار فض الشراكة في هذا التوقيت ، وأنا مدرب محترف أدرك أن مهمتي ليست بالسهلة وتحتمل كل القرارات وأتقبلها بصدر رحب متى ما حدثت ، وأسأل الله التوفيق في المراحل القادمة .