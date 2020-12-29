انطلاق مباريات دور الـ32 لكأس جلالته لكرة القدم الجمعة القادم

مسقط ـ العمانية: تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات دور الـ32 لكأس جلالة السلطان لكرة القدم 2021 بإقامة 4 مباريات يلتقي فيها صحم مع المضيبي بالمجمع الرياضي بصحار وعبري مع مرباط بالمجمع الرياضي بعبري وصلالة مع العروبة بمجمع السعادة الرياضي ومسقط مع سمائل باستاد السيب الرياضي.

وستقام في اليوم التالي 6 مباريات يلتقي خلالها المصنعة مع الشباب بالمجمع الرياضي بالرستاق وصحار مع الخابورة بالمجمع الرياضي بصحار ومصيرة مع الرستاق بالمجمع الرياضي بصور والبشائر مع السويق بالمجمع الرياضي بنزوى ونادي عمان مع جعلان باستاد السيب الرياضي والاتحاد مع الاتفاق بالمجمع الرياضي بصلالة، وسوف تستكمل منافسات هذه المرحلة في اليوم اللاحق بإقامة 4 مباريات يلتقي فيها مجيس مع نزوى بالمجمع الرياضي بصحار والنصر مع بوشر بمجمع السعادة الرياضي والسيب مع الطليعة باستاد السيب الرياضي واهلي سداب مع النهضة باستاد الشرطة الرياضي وصور مع بهلا بالمجمع الرياضي بصور.وسوف تُلعب مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة لتتأهل إلى الدور الـ16 ليتم بعدها إجراء القرعة بين الأندية المتأهلة وستلعب أيضًا بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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