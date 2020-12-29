منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يعود للتجمع في مارس القادم

مسقط ـ العمانية:يعود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للتجمع في مارس المقبل الذي تتخلله مباريات ودية استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ بالصين وكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.وسيلعب المنتخب الوطني مباراة ودية مع نظيره الأردني في 19 مارس المقبل في

السلطنة، ومن المتوقع أن يستدعي برانكو للقاء الذي يتخلل المعسكر عددًا من الأسماء التي ضمتها القائمة الأخيرة بالإضافة إلى الأسماء الجديدة التي سوف يكتشفها في مباريات الدوري وتصفيات الكأس.وسيخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهتين في مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة الأولى أمام أفغانستان بتاريخ 25 مارس، والثانية أمام المنتخب القطري في مسقط 30 مارس 2021 وستكون المحطة الأخيرة في مشوار التصفيات في 8 يونيو 2021 بمواجهة منتخب بنجلاديش في دكا.ويحل المنتخب الوطني في المركز الثاني بالمجموعة بفارق ٤ نقاط عن منتخب قطر

الذي تمكن من الفوز على بنجلاديش في المباراة الأخيرة بخمسة أهداف.

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