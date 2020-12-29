الصدمات تتوالى .. إصابة ثنائي الاتحاد السكندري خلال مواجهة الأهلي

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسجيل أربعة أهداف نظيفة فى شباك ضيفه الاتحاد السكندري ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .

وفقد الاتحاد السكندري أهم العناصر الأساسية داخل الفريق بسبب التلاحم الزائد خلال خوض المباراة وهما:-

محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري غادر محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري بعد التدخل مع حسام عاشور فى كرة مشتركة بالخطأ ، اصطدم على أثرها رأسا اللاعبين على حدود منطقة جزاء الفريق السكندري وخرجا على أثرها اللاعبان خارج الملعب لتلقي العلاج.

وتعرض محمد عطوة لجرح قطعي أعلى الحاجب استلزم خياطة بـ ١٣ غرزة داخلية و خارجية.

حسام عاشور لاعب وسط الفريق

خضع حسام عاشور ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى عملية جراحية عاجلة بعد الإصابة القوية التى تعرض لها .

وتعرض حسام عاشور للإصابة خلال مواجهة الأهلي بجرح تهتكي أسفل الحاجب و أعلى العين وأعلى الأنف استلزم عملية جراحية وخياطة تجميلية بـ ٢٠ غرزة داخلية وخارجية.

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري كافة اللاعبين بنسيان مباراة أمس والتركيز الجيد في التدريبات استعدادا لمواجهة وادي دجلة .