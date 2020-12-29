قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الليجا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة نظيره إلتشي، في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني. وضمت القائمة كلا من : في حراسة المرمي : تيبو كورتوا- لونين - ألتوبي خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس -رافاييل فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريازولا - فيرلاند ميندي خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - اوديجارد - ايسكو خط الهجوم: هازارد -بنزيما - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينسوس - ماريانو دياز

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