سلبية مسحة فريق كرة السلة المرتبط تحت 16 عاما

أظهرت نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا والتي أجريت صباح يوم أمس " الاثنين "، لفريق المرتبط تحت 16 سنة لكرة السلة "المرتبط "، سلبية المسحات الطبية لجميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز دون وجود أي حالات إيجابية جديدة بين صفوف الفريق بخلاف ماتم الإعلان عن إصابتهم.

وكان قد أجرى فريق 16 سنة لكرة السلة "المرتبط" مسحة طبية عاجلة بناءًا على تعليمات مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى. وشملت المسحة الطبية اللاعبين اللذين قاموا بإجراء مسحة طبية أمس وجاءت نتيجة المسحة الطبية لهم سلبية، وذلك للتأكد من سلامتهم في إطار حرص إدارة النادى على سلامة أبنائها في المقام الأول. كما تم تنفيذ إجراءات العزل للاعبى الفريق اللذين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا أمس و التنسيق معهم و مع أُسرهم لتنفيذ بروتوكول العلاج حتى تمام شفائهم بمشيئة الله ، كذلك أنضم لقائمة الفريق ثلاثة لاعبين جدد أجروا أيضًا مسحه طبية للأطمئنان عليهم بالإضافة إلى جميع أفراد الجهاز الفني و الإدارى

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