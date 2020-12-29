الشوط الأول.. إشبيلية يتفوق بهدف على فياريال بالدوري الإسباني

وسجل هدف إشبيلية لوكاس أوكامبوس عند الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء. وتلعب المواجهة في منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وفي حالة فوز إشبيلية بالمباراة سيرتفع رصيده إلى النقطة 26 في المركز الرابع، بينما سيتوفف رصيد فياريال عند النقطة 26 في ولكن بالمركز الخامس.

ومن المقرر أن يلتقي في نفس الجولة برشلونة مع إيبار في تمام الثامنة ونصف مساء اليوم الثلاثاء، دون القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يغيب عن المواجهة بداعي الإصابة. فيما سيلعب ريال مدريد في هذه الجولة مع إلتشي مساء غد الأربعاء على ملعب الأخير.