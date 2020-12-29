سلة الاتحاد يخسر من الأهلي في نهائي المرتبط

خسر فريق كرة السلة شباب تحت ١٦ سنة بنادي الاتحاد السكندري من شباب الأهلي في لقاء العودة من الدور النهائي لدوري المرتبط بنتيجة ٢٦/٧٠. وبهذه النتيجة يصبح ماتش الرجال هو الفاصل للفوز بالدوري، حيث إنه في حالة فوز رجال الاتحاد اليوم في الثامنة والنصف مساء يتوج الاتحاد بطلا لدوري المرتبط وفي حالة فوز الأهلى يتوج الأهلى بطلا لدوري المرتبط.

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