بعد الهزيمة من الزمالك.. سامي يعقد جلسة مع ثلاثي سموحة استعدادا لسيراميكا كليوباترا

عقد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة جلسة مع ثلاثي الفريق " رجب نبيل ، ومحمود البدري ومحمد عبد المنعم ، وذلك لشرح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق في المبارايات الـ 4 الماضية بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين .

ويستعد نادي سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبلة باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وبدأ أحمد سامي بالبحث عن الصفقات الجديدة في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبته في التعاقد مع ظهير أيسر لتعويض غياب أحمد ابو الفتوح عقب عودته للزمالك والتعاقد مع صانع العاب بعد عودة ناصر ماهر للأهلي، بالإضافة إلى التعاقد مع صانع ألعاب، خاصة بعد عودة ناصر ماهر من جديد إلى النادي الأهلي