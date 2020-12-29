تتويج «الأهلي» ببطولة لاعبي أندية صور القدامى الأولى لكرة القدم على حساب «العلوي» بمشاركة أبرز نجوم الكرة العمانية السابقين

في الرياضة 29 ديسمبر,2020

اختتمت مساء السبت الماضي بطولة لاعبي أندية صور القدامى الأولى لكرة القدم 2020 ، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل ، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية وجماهير حاشدة ، حيث جرت البطولة على الملعب الترابي في خور البطح والذي شهد تألق الكثير من نجوم الكرة في ولاية صور أيام السبعينات والثمانينات على وجه الخصوص .

شارك في البطولة (4) فرق وحملت التسميات القديمة لها ، حيث أطلق اسم (الأهلي) على نادي العروبة ، واسم (العلوي) على نادي الطليعة ، واسم (الاتحاد) على نادي صور ، وهي الفرق الثلاثة التي مثلت أندية صور ، فيما أكمل قدامى نادي السويق فرق البطولة ، وقد توج فريق الأهلي بلقبها بعد أن تغلب في النهائي على فريق العلوي بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1/1 في الوقت الأصلي من عمر المباراة .

تكريم وجوائز

حصل فريق الأهلي على لقب البطولة ، فيما حل فريق العلوي ثانيا ، وتم تكريم أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة كذلك ، كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم عائلة المغفور له بإذن الله الشيخ سالم بهوان ، والمغفور له بإذن الله خلف سعيد السناني لاعب دولي سابق في نادي صور ، والمغفور له بإذن الله حديد بن نصيب العلوي لاعب دولي سابق في نادي الطليعة ، والمغفور له بإذن الله خلفان زايد المخيني لاعب دولي سابق في نادي العروبة ، والمغفور له بإذن الله محمد صالح علوي الشهاب حكم دولي سابق ، والمغفور له بإذن الله رامس بن ضاحي السعدي رئيس رابطة جماهير نادي السويق ، ومسلم بن عبدالله العلوي لاعب دولي سابق في الطليعة ، وصالح بن فيروز المخيني لاعب سابق في نادي العروبة ، وجمعة بن خميس الغيلاني لاعب سابق في نادي صور .

كما تم تكريم عدد من الاداريين السابقين مثل حمد بن عبدالله الهاشمي من نادي الطليعة ، وعبدالله بن سالم حمد البلال من نادي العروبة ، وراشد بن حمد حراق الغيلاني من نادي صور ، وصالح بن راشد البارحي من نادي السويق ، وتكريم رؤساء روابط الجماهير بالاندية وهم سبيت بن خميس العلوي رئيس رابطة نادي الطلعية السابق ، وسبيت بن جمعه عومه الفارسي رئيس رابطة نادي صور سابقا ، وجمعة بن حديد المخيني رئيس رابطة نادي العروبة سابقا .

من جانب آخر ، قامت اللجنة المنظمة بتكريم سعادة راعي المناسبة والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ودائرة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية والمذاق المميز للحلوى العمانية (حلوى عامر سيف) وطيبة للخيام ومبارك بن محمد الغيلاني وفريق قدامى السويق .

عمل منظم

جرت البطولة وسط عمل منظم أدارته اللجان المشرفة على تنظيمها ، حيث أتقن الجميع عمله بأدق تفاصيله وهو الأمر الذي ساهم في حصول المنظمين على كلمات الشكر والثناء في نهاية المطاف ، حيث ترأس نجم العروبة السابق عزيز نصيب اللجنة الرئيسية ، فيما ترأس اللجنة الفنية الكابتن حديد الغيلاني ، وترأس اللجنة الإعلامية نجم العروبة السابق طلال خلفان ، وقد أظهرت كافة اللجان نجاحا باهرا في إدارة البطولة بالشكل المثالي الذي نال استحسان الجميع دون استثناء .