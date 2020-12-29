العماري يحث اللاعبين على الابتعاد عن تناول القات

العماري يحث اللاعبين على الابتعاد عن تناول القاتحث لاعب المنتخب الوطني الكابتن فؤاد العماري اللاعبين اليمنيين في الأندية والمنتخبات على الاهتمام بصحتهم ولياقتهم البدنية والابتعاد عن تناول القات والتدخين والسهر الذي يؤثر على اللياقة البدنية للرياضيين وعلى ذهنيتهم والتركيز على مستقبلهم الرياضي باعتبارهم منتخبات مستقبل اليمن المشرق.

وتحدث العماري في رسالة وجهها إلى مسؤولي الرياضة مليئه بالحزن والألم لما تعانية الأندية والمنتخبات اليمنية من صعوبات، دفعت الكثير من المواهب إلى ترك كرة القدم في سن مبكر، مطالباً إلى توفير ملاعب رياضية في المناطق الريفية والاهتمام بالمواهب اليمنية.

ودعا العماري كافة مسؤولي الرياضة إلى الاستماع للاعبين وحل مشاكلهم وتشجيعهم، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل اليمن.

وقال الكابتن العماري في حوار مع دوت الخليج أجراه الزميل عمار الأسودي، كلنا جنوداً لهذا الوطن الغالي، متمنياً أن تكون اليمن حاضرة دائماً في جميع المسابقات والمحافل الدولية.. فيما يلي نص الحوار:

* مرحباً بك كابتن فؤاد العماري؟

- اهلاً وسهلاً بك اخي عمار واشكرك على هذا الحوار.

* هل من الممكن أن تعطينا نبذة من سيرتك الذاتية؟

- فؤاد عبده محمد العماري متزوج واعمل حالياً مدرس تربية بدنية في مدرسة اهلية.

* الشارع الرياضي اليمني يعرف من فؤاد العماري نجم وسط أهلي صنعاء، والمنتخبات الوطنية سابقا.. حدثنا عن بدايتك الكروية؟ ومن هو المدرب الذي كان له الفضل في إكتشاف موهبتك الكروية؟

- بدايتي مثل بداية اي لاعب في الحاره ثم المدرسه ثم النادي، ومن اكتشف موهبة فؤاد العماري هوالاستاذ عبدالله العماد الذي كان مدرساً في مدرسة الشعب وهو مدرب في النادي الأهلي وضمني الي النادي.

* كابتن فؤاد كنت نجما بارز في أهلي صنعاء دائما حدثنا عن أبرز الإنجازات مع النادي الأهلي؟

- انجازاتي مع اهلي صنعاء، وبطولات دوري كأس رئيس الجمهورية، وبطولات كأس السوبر، وكأس الاستقلال، وكأس الوحدة، وصيف الدوري، والمركز الثالث، بالأضافة إلى مشاركات خارجية مع اهلي صنعاء، ودوري ابطال اسيا 2001-2002، ودوري ابطال العرب 2001-2008، وكأس الاتحاد العربي 2008-2010، ونهائيات بطولة الاندية العربية ابطال الدوري في قطر 2002.

* الكابتن فؤاد مثل المنتخبات الوطنية في جميع المراحل العمرية ناشئين شباب، أول.. ماهي أبرز المعوقات اللي تواجه اللاعب اليمني في النادي والمنتخب؟

- اللاعب اليمني يواجه كثير من الصعوبات سواءً في النادي أو المنتخب أبرزها الوضع المادي فكثير من المواهب الرياضية لا تصمد في الأندية بسبب الوضع المادي وكثير من المواهب يتركون كرة القدم في سن مبكر أيضاً البنية التحتية للرياضة في اليمن كثير من المحافظات والمناطق الريفية ليس هناك ملاعب رياضية لاكن نتمى إنه المستقبل يكون أفضل لليمن والكرة اليمنية.

* كابتن فؤاد سمعنا عن إستئناف الدوري اليمني لكرة القدم.. من هو النادي برأيك المؤهل لبطولة الدوري؟

- بالنسبة لقرار إستئناف الدوري اليمني للأندية الدرجة الأولى هذا قرار طال إنتظار من قبل الجماهير واللاعبين وبيفتح المجال أمام اللاعبين والمواهب للوصول للمنتخب وتقديم لاعبين قادرين على تمثيل المنتخب بشكل أفضل، الأندية المرشحة البطولة أتوقع وحدة عدن، وأهلي صنعاء، هم الأقرب للمنافسه.

* كابتن فؤاد أين موقعك من الرياضة اليمنية حالياً.. وماذا تتمنى أن تكون في مستقبل الكرة اليمنية، مدرباً أم محللاً رياضياً؟

- فؤاد العماري يعيش في الوسط الرياضي ومهتم بالأنشطة الرياضية هنا في صنعاء أعمل كمدرب في أكاديمية رياضية، أطمح للتدريب وأكون مدرب في عالم الكرة اليمنية وقريب من الجمهور واللاعبين.

* رساله تحب توجهها للاعب اليمني؟

- أحب أوجه رساله وحدة فقط للاعب اليمني في الأندية والمنتخبات هي الإبتعاد عن القات هذي الآفه الوحيدة التي تدمر اللاعب مادياً وبدنياً وتؤثر تأثير مباشر على مشواره الرياضي وكم من لاعب ونجم سطع في المنتخبات بسرعة وعاد واختفى بسرعة بسبب القات.

* رسالة تحب توجهها للقائمين على الرياضة في اليمن؟

- القرب من اللاعب وحل مشاكل اللاعبين والاستماع لهم وتشجيعهم وأن يعملو لليمن والرياضة بإخلاص فكلنا جنودا لهذا الوطن الغالي ونتمى دائما تكون اليمن حاضرة في جميع المسابقات والمحافل الدولية.

* شاكرا تجاوبك معنا كابتن فؤاد، ونتمنى أن يتم اختيارك مدرباً للأندية والمنتخبات الوطنية قريباً؟

- أشكرك جدا أخي عمار، واشكر موقع "دوت الخليج" على هذه الاستضافه متمنياً لكم التوفيق في مهامكم في خدمة الرياضة والرياضيين.