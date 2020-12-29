إشبيلية يعبر فياريال بثنائية ويقتحم المربع الذهبي للدوري الإسباني

فاز إشبيلية على نظيره فياريال بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء،على ملعب رامون سانشيز. وسجل هدف إشبيلية الأول لوكاس أوكامبوس عند الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

وتلعب المواجهة في منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني. وفي الشوط الثاني أضاف يوسف النصيري الهدف الثاني لإِشبيلية عند الدقيقة 53، ليصعب مهمة العودة في المباراة على الخفافيش، لتبقى النتيجة (2 – 0) حتى صافرة الحكم.

ورفع إشبيلية رصيده إلى النقطة 26 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 26 في ولكن بالمركز الخامس.

ومن المقرر أن يلتقي في نفس الجولة برشلونة مع إيبار في تمام الثامنة ونصف مساء اليوم الثلاثاء، دون القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يغيب عن المواجهة بداعي الإصابة. فيما سيلعب ريال مدريد في هذه الجولة مع إلتشي مساء غد الأربعاء على ملعب الأخير.