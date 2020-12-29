وتلعب المواجهة في منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني. وفي الشوط الثاني أضاف يوسف النصيري الهدف الثاني لإِشبيلية عند الدقيقة 53، ليصعب مهمة العودة في المباراة على الخفافيش، لتبقى النتيجة (2 – 0) حتى صافرة الحكم.
ورفع إشبيلية رصيده إلى النقطة 26 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 26 في ولكن بالمركز الخامس.
ومن المقرر أن يلتقي في نفس الجولة برشلونة مع إيبار في تمام الثامنة ونصف مساء اليوم الثلاثاء، دون القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يغيب عن المواجهة بداعي الإصابة. فيما سيلعب ريال مدريد في هذه الجولة مع إلتشي مساء غد الأربعاء على ملعب الأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إشبيلية يعبر فياريال بثنائية ويقتحم المربع الذهبي للدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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