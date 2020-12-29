أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره برايتون، والتي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن اللاعب المصري محمد النني يتواجد في التشكيل الأساسي، وعاد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى التشكيل الأساسي لفريق أرسنال بعد غيابه عن المباريات الماضية للإصابة.
وضم تشكيل أرسنال أمام برايتون كلا من :
حراسة المرمى: لينو.
خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، ماري، تيرني.
خط الوسط: تشاكا، النني، ساكا.
خط الهجوم: سميث روي، مارتينيلي، أوباميانج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النني أساسيًا .. أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام برايتون بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.