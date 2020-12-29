برشلونة يقترب من ضم مدافع أرسنال

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع الألماني شكوردان موستافي مدافع فريق ارسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية بأن موستافي في قائمة برشلونة لتدعيم خط الدفاع في الفترة المقبلة .

وأشارت الصحيفة إلي أنه حدث تواصل بين برشلونة وموستافي منذ فترة، ومن الممكن أن يتم الإعلان عن الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل.

ولا يلعب موستافي كثيرا مع ارسنال تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا، قبل ٦ أشهر فقط من نهاية عقده مع الفريق.

ويبحث برشلونة عن تدعيم خط دفاعه بعد إصابة جيرارد بيكيه القوية التي ستغيبه عن برشلونة لأغلب فترات الموسم.