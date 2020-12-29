كوكا بعد تعافيه من كورونا: كانت فترة صعبة جدا.. وشكرا لجميع رسائل الدعم

تحدث أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، عن فترة المعاناة التي تسببت في غيابه عن فريقه بالفترة الماضية.

وأصيب كوكا قبل أسابيع بفيروس كورونا، وتسبب الفيروس في مضاعفات له أبعدته عن المشاركة مع فريقه لعدة مباريات.

وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي عبر الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«تسبب الفيروس في بعض المضاعفات ولم أستطع التدريب أو القيام بأي تمرين طوال هذه الفترة».

وأضاف:«كانت فتره صعبة جدا في حياتي، انا دائما بفكر ان المواقف الصعبه مش عشان تدمرك بالعكس دي عشان تقويك و لازم دائما الرضا بابتلاء ربنا ، في كل مرة أتحدى نفسي لأعود أقوى ، شكرًا لجميع رسائل الدعم».

ومن المقرر أن يعود كوكا للمشاركة مع أولمبياكوس في الفترة المقبلة، بعد انتظام في التدريبات الجماعية.