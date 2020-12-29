وأصيب كوكا قبل أسابيع بفيروس كورونا، وتسبب الفيروس في مضاعفات له أبعدته عن المشاركة مع فريقه لعدة مباريات.
وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي عبر الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«تسبب الفيروس في بعض المضاعفات ولم أستطع التدريب أو القيام بأي تمرين طوال هذه الفترة».
وأضاف:«كانت فتره صعبة جدا في حياتي، انا دائما بفكر ان المواقف الصعبه مش عشان تدمرك بالعكس دي عشان تقويك و لازم دائما الرضا بابتلاء ربنا ، في كل مرة أتحدى نفسي لأعود أقوى ، شكرًا لجميع رسائل الدعم».
ومن المقرر أن يعود كوكا للمشاركة مع أولمبياكوس في الفترة المقبلة، بعد انتظام في التدريبات الجماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوكا بعد تعافيه من كورونا: كانت فترة صعبة جدا.. وشكرا لجميع رسائل الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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