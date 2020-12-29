بدون ميسي .. تشكيل برشلونة لمواجهة إيبار في الليجا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكبل فريقه لمواجهة إيبار في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: ‏في حراسة المرمي: مارك تير شتيجن خط الدفاع :رونالد اراخو -أوسكار مينجويزا - كليمونت لينغليت خط الوسط: سيرجينيو ديست - ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - بيدري - فيربو جونيور خط الهجوم: أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت ويحتل برشلونة قبل المركز الخامس برصيد ٢٤ نقطة، بينما يحتل إيبار المركز السابع عشر برصيد ١٦ نقطة. ويغيب ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة بسبب مده عطلته الشتوية في الأرجنتين.

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