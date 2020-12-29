نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه برشلونة مساء اليوم على ملعب كامب نو، نظيره إيبار، ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو مراكز الصدارة، بينما يخطط إيبار للهروب من صراع مراكز المؤخرة.

يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 24 نقطة، من 14 مباراة، بينما يقبع إيبار في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة من 15 نقطة.

وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع بتوقيت مكة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD3.