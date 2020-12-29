نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان مدرب فريق برشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره إيبار في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره إيبار اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. وجاء تشكيل برشلونة الرسمي كالآتي: حرسة المرمي:شتيجن الدفاع: ديست - اراخو- مينجويزا - لينجليت الوسط : فيربو - بيانيتش- دي يونج الهجوم: جريزمان - بيدري - بريثويت