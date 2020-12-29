عاجل - نجم منتخب مصر يروي كواليس معاناته من فيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - روى أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني كواليس معاناته من فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وكان كوكا قد أصيب بفيروس كورونا المنتشر في العالم منذ فترة وتسبب في غيابه عن أولمبياكوس في الفترة الأخيرة.

وقال كوكا عبر حسابه الخاص على "تويتر" منذ قليل: "‏تسبب الفيروس في بعض المضاعفات ولم أستطع التدريب أو القيام بأي تمرين طوال هذه الفترة".

وتابع: "كانت فتره صعبة جدا في حياتي ، انا دائما بفكر ان المواقف الصعبه مش عشان تدمرك بالعكس دي عشان تقويك و لازم دائما الرضا بابتلاء ربنا ، في كل مرة أتحدى نفسي لأعود أقوى، شكرًا لجميع رسائل الدعم".