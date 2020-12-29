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فريق إسباني يرصد التعاقد مع نجم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير الإسبانية عن أن نادي رايو فايكانو يسعى للحصول على خدمات مصطفى محمد نجم الزمالك.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" ان مصطفى محمد هدف لرايو فايكانوفي الانتقالات الشتوية ، والذي يرغب في تدعيم هجومه، لكنه يصطدم بحاجز المقابل المادي الذي تطلبه إدارة الزمالك ، والذي يصل إلى 4.5 مليون يورو، وهو مبلغ كبير للغاية بالنسبة لرايو الذي يرغب في دفع مقابل أقل من المطلوب.

وأكملت أن المهاجم  صاحب الـ 23 عام لا يمتلك الخبرات خارج الدوري المصري، وهو ما قد يمثل عائقا فيما يخص اللغة والتأقلم في إسبانيا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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