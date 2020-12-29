ثلاثي هجومي ليونايتد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ويدخل يونايتد المواجهة وبرصيده 27 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما يتواجد الولفز في المركز الـ 12 وبرصيده 21 نقطة.
ويلعب يونايتد المباراة بتشكيل مكون:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: تيليس – هاري ماجواير – إيرك بايلي – آرون وان بيساكا
خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – برونو فيرنانديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد – إدينسون كافاني – ماسون جرينوود.
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