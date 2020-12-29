ثلاثي هجومي ليونايتد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للفريق أمام ولفرهامبتون و،ذلك في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل يونايتد المواجهة وبرصيده 27 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما يتواجد الولفز في المركز الـ 12 وبرصيده 21 نقطة.

ويلعب يونايتد المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيليس – هاري ماجواير – إيرك بايلي – آرون وان بيساكا

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – إدينسون كافاني – ماسون جرينوود.