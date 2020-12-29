رسميا.. تامر مصطفى مديرا فنيا لكوكاكولا خلفا لـ محمد عبد الله

أنهى مجلس إدارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى إسماعيل التعاقد مع تامر مصطفى المدير الفنى السابق للقناة لتولى المهمة الفنية لكوكاكولا خلفا لمحمد عبد الله والذى قدم استقالته لمجلس إدارة النادى الشكر له أمس عقب الخسارة من جمهورية شبين بهدفين لهدف.

ومن المنتظر أن يتم استكمال باقي الجهاز خلال الساعات المقبلة خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة قوية مع الزرقا في الأسبوع السابع السبت المقبل.

ومن جانبه، أكد المهندس مجدي اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا أن تعاقد النادى مع تامر مصطفي يرجع إلى نجاح مصطفى مع الفريق عندما كان مديرا فنيا للفريق قبل موسمين.

وأشار رئيس النادي إلى أن مصطفى يملك إمكانيات فنية متميزة ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق.