التعادل الإيجابي يحسم لقاء سموحة والجونة "2001"

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق "2001" لكرة القدم بنادى سموحة مع الجونة، والتى أقيمت مساء اليوم على ملعب الجانحل، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
سجل هدف سموحة اللاعب محمود منتصر فى الدقيقة 20 من الشوط الثانى وبعد مرور دقيقتين، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للجونة، لينتهى اللقاء بتعادل الفريقين وتقاسم نقاط المباراة .
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