التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرايتون بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرايتون بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي تقام حاليًا في إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .
وشهدت المباراة تواجد الدولي المصري محمد النني أساسيًا في المباراة ، بجانب عودة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى التشكيل الأساسي لفريق أرسنال بعد غيابه عن المباريات الماضية للإصابة.
وضم تشكيل أرسنال أمام برايتون كلا من :
حراسة المرمى: لينو.
خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، ماري، تيرني.
خط الوسط: تشاكا، النني، ساكا.
خط الهجوم: سميث روي، مارتينيلي، أوباميانج.
ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل فريق برايتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .
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