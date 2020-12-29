التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرايتون بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرايتون بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي تقام حاليًا في إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وشهدت المباراة تواجد الدولي المصري محمد النني أساسيًا في المباراة ، بجانب عودة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى التشكيل الأساسي لفريق أرسنال بعد غيابه عن المباريات الماضية للإصابة.

وضم تشكيل أرسنال أمام برايتون كلا من :

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، ماري، تيرني.

خط الوسط: تشاكا، النني، ساكا.

خط الهجوم: سميث روي، مارتينيلي، أوباميانج.

ويحتل فريق ارسنال المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل فريق برايتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .