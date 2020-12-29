قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة غزل المحلة والجونة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، في الخامسة مساء السبت التاسع من يناير المقبل، باستاد غزل المحلة.
وكان غزل المحلة قد فاز على طلائع الجيش في المباراة الأخيرة له على ملعبه في الدوري بهدفين مقابل هدف.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين فى 4 مباريات حيث تعادل مع سموحة بهدف دون رد، وتعادل مع إنبي بنفس النتيجة، فيما فاز على الطلائع وخسر أمام الأهلي بثلاثية نظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة: غزل المحلة يواجه الجونة بملعب المحلة 9 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.