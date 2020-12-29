اتحاد الكرة: غزل المحلة يواجه الجونة بملعب المحلة 9 يناير

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة غزل المحلة والجونة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، في الخامسة مساء السبت التاسع من يناير المقبل، باستاد غزل المحلة.

وكان غزل المحلة قد فاز على طلائع الجيش في المباراة الأخيرة له على ملعبه في الدوري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين فى 4 مباريات حيث تعادل مع سموحة بهدف دون رد، وتعادل مع إنبي بنفس النتيجة، فيما فاز على الطلائع وخسر أمام الأهلي بثلاثية نظيفة.