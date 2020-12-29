تحت أنظار ميسي.. برشلونة يتعادل مع إيبار في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة وايبار بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.
الدنماركي مارتين برايثوايت أهدر فرصة التقدم بإضاعته ركلة جزاء للبارسا في الدقيقة الثامنة.
وأحرز مارتن برايثوايت هدفا لبرشلونة في الدقيقة ٢٧ لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ويغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البارسا عن فريقه في مباراة اليوم، حيث يشاهد المباراة من مدرجات الملعب
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