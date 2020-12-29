تيليجراف: اتجاه لإيقاف مباريات الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا

يبدو أن بطولة الدوري الإنجليزي اقتربت من التأجيل مرة أخري بسبب تفشي فيروس كورونا.

صحيفة تيليجراف البريطانية أكدت بأنه من الممكن أن يتم تأجيل مباريات البطولة لمدة أسبوعين بعد زيادة عدد حالات الإصابة بين فرق الدوري.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أجلت مباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون والتي كان مقررا لها أن تقام أمس الاثنين بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف السيتي.

وأشارت الصحيفة أن رئيس رابطة الدوري الإنجليزي قد أجري محادثات مع أندية الدوري لبحث تأجيل المسابقة بشكل مؤقت الشهر المقبل حفاظا على أرواح اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية بعد تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة البريطانية بعض القرارات الخاصة بمكافحة الوباء غدا الأربعاء والتي قد تحمل معها قرار تأجيل الأحداث الرياضية.

وأعلنت رابطة البريميرليج اليوم الثلاثاء عن تسجيل ١٨ حالة إصابة بكورونا بين لاعبي المسابقة.