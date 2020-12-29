تركي آل الشيخ يوجه رسالة مهمة لـ جماهير الهلال السوداني

وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى جماهير فريق الهلال السوداني؛ بعد إعلان إدارة الهلال تعيينه رئيسًا شرفيًا للنادي.

وكتب المستشار تركي ال الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "لجماهير الهلال السوداني مداخلة لي بعد قليل في برنامج مساطب الجماهير على قناة أم درمان السودانية، أرجو المتابعة".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

كان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي.

وأرسل نادي الهلال السوداني خطابًا لـ المستشار تركي آل الشيخ يطلب منه تولي منصب رئاسة النادي الشرفية، ليأتي رد آل الشيخ كالآتي: "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن أبذل كل ما في وسعي لرفع اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكرًا لكم".