نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن محلل أداء الأهلي الجديد وموعد وصوله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للكشف عن محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم، الجديد والذي سيتم تعينه بالفترة المقبلة.

وأكد مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن يوشا فالدويا محلل أداء نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، سيكون هو العنصر الجديد داخل الجهاز الفني.

وتابع: "يوشا سيتلسم مهام عمله مع الثنائي أحمد سليمان وموسى ماتيلبا، فور وصوله إلى القاهرة يوم السبت المقبل، على أن يعقد جلسة مع إدارة الكرة قبل استلام مهامه".

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري العام.