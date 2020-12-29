نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت اللجنة المؤقتة للزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، على إزالت لافتات النادي القرن الموجودة على أسوار القلعة البيضاء، والتى وضعها مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

وعلم الفجر الرياضي، أن اللجنة المؤقتة بالزمالك الحالية، ستقوم بتبديل هذه اللافتات بلافتات أخرى سيتم وضعها قريبا.

وفاز الزمالك أمس الإثنين على سموحة السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ثالث جولات الدورى العام.

سجل هدفي الزمالك المغربي بن شرقي، وأحمد فتوح ليرفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.