نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوضح سبب إقالة أجهزة الشاطئية والنسائية والصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرارات اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الصادرة اليوم تهدف لضبط القواعد والمعايير بالنسبة للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني الغاء هذه المنتخبات ، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية ، حيث تأهل منتخب الصالات لكأس العالم ، فيما أمام منتخب الشاطئية تصفيات أفريقيا ، كما يعد منتخب النسائية فريقا واعدا .

وقال رئيس الاتحاد المصري إن إعادة تشكيل هذه الأجهزة مرتبط بجدول انشطتها الرسمية لضبط قواعد العمل ووفق معايير تضمن تطوير هذه اللعبات.

وقررت اللجنة في اجتماعها أيضا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها.

كما قررت اللجنة صرف 50 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثاني و30 ألف جنيه لكل ناد من أندية القسم الثالث ، وذلك من قيمة المساعدات المالية المقررة لها.