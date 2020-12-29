إنفراد.. مصطفى عبده يرحل عن دكرنس بالتراضى

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

أعلن مصطفى عبده المدير الفنى للفريق الأول بنادى دكرنس رحيله عن قيادة الفريق بالتراضى بعد الإتفاق مع مجلس الإدارة.

يأتى قرار مصطفى عبده عقب قيادته الفريق أمس لتحقيق فوز هام على حساب الرجاء بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة.

ونجح مصطفى عبده فى قيادة الفريق حتى الآن لحصد ٩ نقاط بعدما حقق الفريق الفوز فى مباراتين والتعادل بمباراتين وتعرض لهزيمة وحيدة أمام سبورتنج، وذلك بمجموعة بحري بدوري القسم الثالث.