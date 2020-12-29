نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن قيمة العقد الجديد لنجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز لتمديد عقد قائد الفريق محمود "شيكابالا" لمدة عامين مقابل 12 مليون جنيه.

كما أن شيكابالا وافق على توقيع العقود الجديده مع الزمالك وفقاً للشروط المالية المتفق عليها مع إدارة النادي لرغبته في ختام مشواره داخل ناديه وإرتباطه بجماهير القلعة البيضاء بعلاقة طيبة.

وأكد قائد الزمالك خلال جلسته مع مسئوولي النادي أنه سيجدد دون النظر لأي امور مالية احتراما لتاريخه داخل القلعة البيضاء وارتباطه بجماهير المارد الأبيض بعلاقة قوية.