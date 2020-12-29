أنهت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، أزمة المستحقات المتأخرة للدولي التونسي فرجاني ساسي.
ووضعت اللجنة المؤقتة التى تدير الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، ونائبه المستشار هشام ابراهيم، عن طريق المدير المالى، قرابة العشرة ملايين جنيه فى الحساب البنكي لـ"ساسى"؛ ليتم إسدال الستار على أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.
وقال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، إن "ساسى" حصل على جميع مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك ليسدل الستار تمامًا على أزمة مستحقاته المتأخرة.
وشدد نائب رئيس الزمالك، على أن ملف التجديد لـ ساسى سيحسم خلال الساعات القليلة القادمة، ومعه أوباما، مشيرًا إلى أن اللجنة تقاتل من أجل توفير الدعم المالى اللازم للوفاء بالتزامات القلعة البيضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفراد.. الزمالك ينهي أزمة مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة بـ 10 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.