بمشاركة النني.. أرسنال يفوز 1-0 على برايتون في الدوري الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في الفوز على نظيره برايتون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

ووشهدت المباراة تواجد الدولي المصري محمد النني أساسيًا في المباراة ، بجانب عودة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى التشكيل الأساسي لفريق أرسنال بعد غيابه عن المباريات الماضية للإصابة.

وضم تشكيل أرسنال أمام برايتون كلا من :

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، ماري، تيرني.

خط الوسط: تشاكا، النني، ساكا.

خط الهجوم: سميث روي، مارتينيلي، أوباميانج.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الكسندر لاكازيت مهاجم الجانرز في الدقيقة 65 فور نزوله بديلًا في الشوط الثاني .

ويحتل فريق ارسنال المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل فريق برايتون المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .