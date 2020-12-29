أحمد حسن يحتفل بتخرج نجلة من أكاديمية الطيران

هنأ الكابتن احمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق نجله حسن على تخرجه من احدى أكاديمات الطيران المدني بالخارج.

ونشر احمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره لنجله ببدلة الطيران وعلق عليها قائلا "الف مبروووووك كابتن طيار حسن أحمد حسن".

ويشارك احمد حسن مؤخرا في مبادرة " مصر أولا ...لا للتعصب"، والتي أقيمت على مسرح الوزارة بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور صالح السقا "رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية"، والحكم الدولي إبراهيم نور الدين، مع الاعلامي كريم رمزي

وأكد احمد حسن علي ضرورة نبذ التعصب والعنف بين الجماهير، وان كل شخص صاحب منصب هو مسؤل عن نبذ التعصب وعدم بث الكراهية بين الاندية المصرية