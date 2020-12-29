إيبار يفرض التعادل مع برشلونة بهدف لمثلهما في الليجا

انتهت مباراة فريقي برشلونة وايبار بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثلهما في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

الدنماركي مارتين برايثوايت أهدر فرصة التقدم بإضاعته ركلة جزاء للبارسا في الدقيقة الثامنة.

وأحرز مارتن برايثوايت هدفا لبرشلونة في الدقيقة ٢٧ لكن تم إلغائه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز كيكي الهدف الأول لإيبار في الدقيقة ٥٧ مستغلا خطأ في دفاعات برشلونة.

وفي الدقيقة ٦٧، عادل البديل عثمان ديمبلي النتيجة للبارسا بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيربو جونيور، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البارسا عن فريقه في مباراة اليوم، حيث شاهد المباراة من مدرجات الملعب

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة ٢٥ في المركز السادس، ورصيد إيبار للنقطة ١٦ في المركز الرابع عشر.