نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية يعبر عقبة فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق إشبيلية إلى فوزًا غاليًا على ضيفه فياريال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع إشبيلية رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز الرابع بفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز الخامس.