نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصقر يُهاجم بيراميدز بسبب نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم عمرو بسيوني مدير تعاقدات براميدز بشدة وذلك بعد تصريحات بسيوني التي طالب فيها بتوفير العدالة حتى يتمكن ناديه من تحقيق البطولات في الفترة المقبلة بالإضافة إلى نفيه التفاوض مع مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك كما تحدث عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى صفوف براميدز.

وقال أحمد حسن أثناء تقديمه لبرنامجه ملعب الصقر عبر أثير إذاعة راديو مصر:"اندهشت للغاية من تصريحات عمرو بسيوني مدير تعاقدات براميدز بشأن توفير العدالة وأنها لو توفرت سيحقق بيراميدز لقب الدوري، هل يقصد العدالة التحكيمية مثلا أم ماذا؟".

وأضاف:" في وجود تقنية الفيديو (الفار) تقلصت أخطاء التحكيم، هذا بالفعل تصريح غريب للغاية وغير مقبول في الوقت الحالي".

وتابع:"هاني سعيد ومحمود فتح الله لو تحدثا باسم النادي سيكونا مدركين لما يقولوه من تصريحات".

وأردف قائلاً :"كانت هناك مفاوضات من جانب براميدز بالفعل مع مصطفى محمد ولكنها لم تكن مباشرة مع اللاعب ولكن حدثت عن طريق وكيل أعماله".

واختتم أحمد حسن تصريحاته مهاجما عمرو بسيوني :"حصلتم على خدمات رمضان صبحي بمبلغ أقل من لاعبين متواجدين في الدوري المصري، ما قاله فيه استخفاف بالعقول".