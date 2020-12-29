نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ميسي.. برشلونة يتعثر أمام إيبار في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعلى ملعب كامب نو صادف برشلونة سوء حظ كبير، حيث أهدر مارتن برايثوايت ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ثم ألغى الحكم هدفا سجله اللاعب الدنماركي في الدقيقة 25، بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتقدم إنريكي غارسيا كيكي بهدف لإيبار في الدقيقة 57، لكن بعد عشر دقائق فقط أدرك الفرنسي عثمان ديمبلي التعادل لبرشلونة بعد عودته من فترة غياب طويلة بداعي الإصابة.