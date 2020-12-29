وحيد: الإسماعيلي استقر على استمرار "وهبة" مديرا فنيا

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن مجلس الإدارة استقر على استمرار محمد وهبة مديراً فنياً للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجلس الإدارة سيعلن غدا الجهاز الفني بالكامل بقيادة محمد وهبة وذلك بناء على رغبة الجماهير حيث يحظي المدير الفني بتأييد جماهير الإسماعيلية"

وأضاف: "فكرة الاستغناء عن نجوم الإسماعيلي بعيدة تماما عن مجلس الإدارة ولا نية لرحيل اللاعبين الكبار عن الدراويش خلال الفترة المقبلة".

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبًا على نظيره أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري we المصري.

وجاء هدف الأول لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، والذي سجل من ركلة جزاء.

وسجل البديل محمد صادق الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 80، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع أسوان، والذي حققهما من الفوز في مباراتين.