الأهلي بطلا لدوري رجال مرتبط السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي. وحصد "المارد الأحمر" اللقب عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 68 - 66. أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. وكان مرتبط الأهلي تحت 16 سنة قد فاز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 70 - 26. صعد “الشياطين الحمر” للنهائي عقب فوزهم على سبورتنج، فيما تأهل “سيد البلد” بعد تخطيه لعقبة جاره سموحة.

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