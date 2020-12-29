الدوري الإنجليزي.. بيرنلي يفوز على شيفيلد 1 - 0.. وساوثهامبتون يتعادل سلبيا مع وست هام

نجح فريق بيرنلي في الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 1 - 0 بينما تعادل فريق ساوثهامبتون مع وست هام سلبيًا، في إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الأول عن طريق "بن ميي" لصالح فريق بيرنلي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول ، بينما لم يشهد اللقاء الثاني أي أهداف.

وبعد تلك النتائج.. يحتل فريق برنلي المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير بالدوري برصيد نقطتين ، ويحتل ساوثهامبتون المركز التاع برصيد 26 نقطة ، وأخيرًا يحتل فريق وست هام المركز العاشر برصيد 23 نقطة.