إضافة إلى علي معلول تضم القائمة كلا من الدوليين الجزائريين, إسماعيل بن ناصر (ميلان ) و سعيد بن رحمة (ويست هام) وياسين بونو (المغرب/إشبيليا), وحكيم زياش (المغرب/تشيلسي). وسيتم الكشف عن اللاعبين المرشحين يوم غد الاربعاء على موقع "فرانس فوتبول" بينما سينطلق انتخاب أحسن لاعب مغاربي لسنة 2020 يوم الخميس. وتوج الدولي الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) كأحسن لاعب مغاربي لسنة 2019 .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترشيح علي معلول لجائزة " فرانس فوتبول " لأفضل لاعب مغاربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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