أشرف قاسم يوجه رسالة هامة لـ مصطفى محمد ويعلن قرارا هاما بخصوص احترافه

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد من أفضل مهاجمي الدوري حاليًا، كما أن اللاعب عليه إجماع كبير من جانب جماهير الكرة المصرية، بأنه أحد أبرز النجوم في الفترة الحالية.

وأضاف أشرف قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن"، "مصطفى محمد لديه طموح بأن يحقق حلم الاحتراف، وهذا أمر مشروع للاعب، ويريد أن يكون له اسم كبير في كرة القدم، واللاعب يريد مصلحته في المقام الأول، ولكن أيضا مصلحة نادي الزمالك لابد أن تكون في المقام الأول، ولابد أن يشعر مصطفي بحجم المسئولية، ومن الممكن أن يأتي له عرض أكبر بعد نهاية الأولمبياد وتكون الإفادة للاعب وللزمالك".

وأكد أشرف قاسم "رفض احتراف مصطفي محمد خلال الوقت الحالي، وأنصحه بالهدوء لأن الزمالك في حاجة إلى خدماته خلال تلك الفترة، والفريق لديه لاعب بديل في مركز المهاجم، ونحتاج إلى أكثر من 3 مهاجمين في مركز المهاجم، والأمور المادية هو من يحددها نادي الزمالك وليس اللاعب أو العرض الذي يأتي، والمشكلة الآن ليست في مبلغ البيع ولكن في توفير البديل الجيد للاعب، فالبدائل غير متوفرة حاليا ولابد أن يعلم اللاعب ذلك الأمر وأن النادي ينافس في جميع البطولات ونحتاج إلي خدماته".

واختتم "هل من المنطق أن نقوم ببيع اللاعب وأن اللاعب البديل غير متواجد، وتحدثنا مع اللاعب أن يكون الرحيل في نهاية الموسم ولكن اللاعب غير راضٍ بهذا الأمر، وأنصحه بأن يؤجل الاحتراف لما بعد الأولمبياد وستكون طموحاته كبيرة بعد الأولمبياد، وأنا أحبه كثيرا، ولكن نريد أن يركز في مصلحة النادي قبل مصلحته".