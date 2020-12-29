مؤمن سليمان: تدريب منتخب مصر للناشئين مسئولية جبارة

أكد مؤمن سليمان المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 أنه عليه مسؤولية كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة بعد توليه تدريب منتخب مصر للناشئين.
وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "امامنا مجهود جبار وتنظيم من اول يوم من أجل الوصول لقوام جيد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة وبالطبع هى مسؤولية كبيرة وعلينا أن تكون على قدرها".
وأضاف: "سنتابع من يوم الجمعة المقبلة المباريات لاختيار العناصر ونسعي لتكوين القوام الرئيسي ونستطيع الإختيار خلال الشهرين المقبلين".
وقررت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، تعيين محمود جابر مديرًا لمنتخب مصر للشباب مواليد عام 2003 والذي سيشارك في كأس العالم 2023 في إندونيسيا.
ووفقًا لقرار رسمي صادر من اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفريق سيتكون من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا وإيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى.
كما قررت للجنة تواجد مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 الذي سيشارك في كأس العالم 2023 في بيرو.
ويتكون الجهاز الفني من مؤمن سليمان مديرًا فنيًا، مؤمن عبد الغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربًا لحراس المرمى.
ومن المقرر أن يبدأ العمل اعتبارًا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.
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